JBT готова купить самую дорогую компанию Исландии Marel за 3,5 млрд евро

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская компания John Bean Technologies Corp. (JBT), разрабатывающая технологические решения для пищевой промышленности, сделала улучшенное предложение о покупке исландской Marel, оценив компанию примерно в 3,5 млрд евро с учетом ее задолженности.

Как говорится в пресс-релизе JBT, она ранее уже предлагала 3,4 евро за акцию Marel. Теперь цена повышена до 3,6 евро за бумагу.

Таким образом, JBT намерена приобрести все акции компании за 2,71 млрд евро и взять на себя долг в размере 872 млн евро. На закрытие торгов в четверг рыночная стоимость Marel составляла около 2,3 млрд евро - это рекордная капитализация среди всех торгующихся на биржах исландских фирм.

Marel разместила свои акции в 2019 году, получив оценку стоимости в размере 2,65 млрд евро. Компания производит и поставляет оборудование, системы, программное обеспечение и услуги для птицеперерабатывающей, мясной и рыбной промышленности. Компания представлена в 30 странах, общий штат ее сотрудников составляет около 6 тысяч человек.

JBT намерена оплатить сделку денежными средствами на сумму 950 млн евро и акциями новой компании, которая получит название JBT Marel Corporation. Штаб-квартира компании будет располагаться в Чикаго, она будет иметь основной листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и вторичный на бирже Nasdaq в Исландии. Акционерам Marel будет принадлежать около 38% объединенной компании.

Крупнейший акционер Marel, инвестфирма Eyrir Invest, уже пообещала поддержать сделку. Eyrir Invest владеет 24,7% акций Marel.