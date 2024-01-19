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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2023 году снизился в 4,7 раза

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 году составило $50,2 млрд, что в 4,7 раза меньше, чем в 2022 году (рекордные $238,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в 2023 году снизился в 2,7 раза до $118,3 млрд с $315,6 млрд в 2022 году, что было его историческим максимумом.

Как отмечается в комментарии ЦБ, уменьшение положительного сальдо торгового баланса в 2023 году по сравнению с 2022 годом на $197,3 млрд произошло за счет сокращения экспорта на $169,4 млрд, или на 29%, до $422,7 млрд с абсолютно максимальных $592,1 млрд, что в основном объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, при росте импорта товаров на $27,9 млрд, или на 10%, до $304,4 млрд с $276,5 млрд.

Оценочно в четвертом квартале 2023 года профицит текущего счета снизился до $10,7 млрд по сравнению с $16,3 млрд в третьем квартале, $7,5 млрд во втором и $15,8 млрд в первом квартале.

В то же время профицит внешней торговли в четвертом квартале 2023 года снизился до $28,0 млрд по сравнению с $33,3 млрд в третьем квартале, $26,3 млрд во втором и $30,7 млрд в первом квартале.

Это произошло в результате снижения экспорта в четвертом квартале до $105,1 млрд после роста до $108,9 млрд в третьем квартале со $103,4 млрд во втором и $74,5 млрд в первом квартале.

Импорт в четвертом квартале увеличился до $77,1 млрд по сравнению с показателем третьего квартала ($75,7 млрд), во втором квартале он также составлял $77,1 млрд, в первом - $74,5 млрд.

Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за декабрь 2023 года и уточнил оценку за октябрь-ноябрь в связи с получением дополнительных отчетных данных. Повышение оценки как экспорта, так и импорта товаров в октябре-ноябре 2023 года обусловлено уточнением фактических данных таможенной статистики.

Профицит счета текущих операций в декабре 2023 года составил $0,6 млрд против $4,7 в ноябре и $5,4 млрд в октябре. Не изменившееся положительное сальдо торгового баланса ($8,7 млрд в декабре, как и в ноябре, после $10,6 млрд в октябре) нивелировано сезонно возросшим дефицитом баланса инвестиционных доходов и других компонентов текущего счета.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в 2023 году составило $33,6 млрд, что на $11,4 млрд, или в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2022 года (-$22,2 млрд). Банк России отметил, что в расширении дефицита баланса внешней торговли услугами сказался рост импорта услуг по статье "Поездки" в условиях оживления выездного турпотока.

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