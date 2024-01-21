Льготное финансирование посевной-2024 стартовало в Казахстане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Льготное кредитование посевной началось в Казахстане, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, первый транш в рамках бюджетного кредита в размере 15 млрд тенге направлен оператору программы АО "Аграрная кредитная корпорация".

В целом, для льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в 2024 году предусмотрены 140 млрд тенге бюджетных средств, что позволит обеспечить посев на площади не менее 2 млн га, отметили в МСХ.

Займы для субъекта АПК выдаются по ставке не более 5% годовых в тенге со сроком кредитования до 1 марта 2025 года (с погашением 50% суммы основного долга и вознаграждения - 1 декабря 2024 года, остальные 50% - до 1 марта 2025 года).

В ведомстве отмечают, что благодаря этим мерам фермеры смогут реализовать урожай до 1 марта следующего года на оптимальных для себя условиях и получить максимальную выгоду. При этом окончательные графики погашения формируются в индивидуальном порядке при заключении договоров займов.

На сегодня поступило 458 заявок от фермеров на общую сумму 20,3 млрд тенге. Из них одобрено более 200 заявок на 9,4 млрд тенге.

В Минсельхозе напомнили, что продолжаются мероприятия по нивелированию последствий неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственного сезона прошлого года путем представления пролонгации займов фермеров. На 19 января в "Аграрную кредитную корпорацию" и "КазАгроФинанс" поступили обращения на пролонгацию от 1 тыс. 145 фермеров на сумму 51,2 млрд тенге, из которых одобрена к пролонгации 1 тыс. 61 заявка на 46,1 млрд тенге. Еще 84 заявки на 5,1 млрд тенге находятся на рассмотрении.