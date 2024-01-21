Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Льготное финансирование посевной-2024 стартовало в Казахстане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Льготное кредитование посевной началось в Казахстане, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, первый транш в рамках бюджетного кредита в размере 15 млрд тенге направлен оператору программы АО "Аграрная кредитная корпорация".

В целом, для льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в 2024 году предусмотрены 140 млрд тенге бюджетных средств, что позволит обеспечить посев на площади не менее 2 млн га, отметили в МСХ.

Займы для субъекта АПК выдаются по ставке не более 5% годовых в тенге со сроком кредитования до 1 марта 2025 года (с погашением 50% суммы основного долга и вознаграждения - 1 декабря 2024 года, остальные 50% - до 1 марта 2025 года).

В ведомстве отмечают, что благодаря этим мерам фермеры смогут реализовать урожай до 1 марта следующего года на оптимальных для себя условиях и получить максимальную выгоду. При этом окончательные графики погашения формируются в индивидуальном порядке при заключении договоров займов.

На сегодня поступило 458 заявок от фермеров на общую сумму 20,3 млрд тенге. Из них одобрено более 200 заявок на 9,4 млрд тенге.

В Минсельхозе напомнили, что продолжаются мероприятия по нивелированию последствий неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственного сезона прошлого года путем представления пролонгации займов фермеров. На 19 января в "Аграрную кредитную корпорацию" и "КазАгроФинанс" поступили обращения на пролонгацию от 1 тыс. 145 фермеров на сумму 51,2 млрд тенге, из которых одобрена к пролонгации 1 тыс. 61 заявка на 46,1 млрд тенге. Еще 84 заявки на 5,1 млрд тенге находятся на рассмотрении.

Казахстан Аграрная кредитная корпорация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });