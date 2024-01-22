Российский рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent торгуется в районе $78 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 3162,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1129,42 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар подорожал на 2 копейки до 88,22 рубля.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,7%), "Русала" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,3%), "НЛМК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), бумаги "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" подешевели расписки Qiwi (-17,3%, до 506 рублей) на корпоративных новостях.

Компания сообщила, что после завершения сделки по продаже российских активов планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) с NASDAQ и "Московской биржи". Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 млн 271,297 ADS).

Максимальная цена выкупа на "Московской бирже" не превысит 581 рубль за одну акцию (средняя цена за последние 12 месяцев). Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах США будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.

Обратный выкуп акций подлежит утверждению внеочередным собранием акционеров. Более подробная информация об обратном выкупе будет раскрыта отдельно в уведомлении о созыве собрания.

По оценкам аналитиков ФГ "Финам", на текущей неделе фокус внимания инвесторов будет на ключевых экономических событиях, включая решения Банка Японии (вторник) и ЕЦБ (четверг), а также на статистике из США (в четверг выйдут предварительный ВВП, объем заказов на товары длительного пользования, в пятницу - данные об инфляции).

На нефтяном рынке восходящая динамика не получила развития на прошедшей неделе, и новое снижение цен на нефть оказывает давление на российские индексы. В итоге вероятность коррекционного снижения увеличилась, однако отдельные истории роста вполне возможны. Особое внимание стоит уделить компаниям с высокой дивидендной доходностью: это "Сургутнефтегаз" ("префы"), "Башнефть" ("префы"), "Северсталь", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Новабев Групп", "ЕвроМедЦентр".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на фоне высокой ключевой ставки Банка России не исключена дальнейшая фиксация прибыли участниками рынка и снижения индекса МосБиржи в область 3000 пунктов.

Давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля, которому способствует возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на текущей неделе поддержку рублю окажет также фактор налогового периода, что может отразиться на динамике продаж компаний-экспортеров: валютный курс может изменяться в диапазоне 87-92 рубля/$1.

В США в пятницу индексы выросли на 1,1-1,7% во главе с Nasdaq, причем обновил рекорд индекс S&P 500 (+1,2%, до 4839,81 пункта) на позитивных экономических и корпоративных новостях. За неделю Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq - на 2,3%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, опубликованном в пятницу. Это максимальный уровень с июля 2021 года. Средний прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем всего до 70 пунктов.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе опустились до 2,9% (минимум за три года) по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце.

Квартальная отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, опубликованная еще в четверг, продолжала оказывать поддержку представителям полупроводниковой отрасли США, отмечает Trading Economics. Ведущий мировой производитель чипов на заказ в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 19%, тем не менее, она превысила прогноз экспертов.

К настоящему моменту финансовые отчетности за прошедший квартал опубликовали 52 компании, входящие в расчет S&P 500. Почти в 85% случаев прибыль оказалась выше консенсус-прогнозов, по данным LSEG.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,6%).

После окончания торгов в пятницу стало известно, что индекс доверия бизнеса в Гонконге в первом квартале опустился до 1 пункта по сравнению с 8 пунктами в предыдущие три месяца. Это минимальный уровень за два года. Доля респондентов, которые прогнозируют улучшение условий для бизнеса, уменьшилась до 13% с 17%, ожидающих ухудшения - выросла до 12% с 9%.

Народный банк Китая в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены проседают после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $78,18 за баррель (-0,7% в пятницу), февральский фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,4%, до $73,11 за баррель (-0,9% в пятницу).

Срок обращения февральских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI - на 1%.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тысяч баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.