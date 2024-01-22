Рубль вырос к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже днем по итогам понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.

Курс доллара составил 87,8 руб. в 19:00, что на 40 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,81 руб., подешевев на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 39,33 копейки, до 91,4 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 2,6 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным валютам по итогам понедельника на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Эффект переноса курсовой динамики в цены остается проинфляционным, но масштаб его влияния уменьшается, тем временем говорится в комментарии ЦБ РФ, опубликованном в понедельник вечером.

"Пока не закончился полный перенос в цены летнего ослабления рубля. Произошедшее затем укрепление было не таким масштабным, поэтому эффект переноса продолжает быть проинфляционным, но его вклад снижается", - отмечает Банк России.

Среднемесячный курс рубля в декабре 2023 года ослаб относительно трех основных торгуемых валют: на 0,2% к доллару США, 1,5% к евро и 1,6% к китайскому юаню. В целом за IV квартал рубль укреплялся. Уровень курса в декабре соответствует значениям июля 2023 года, подчеркивает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на заметное замедление роста цен в товарах с высокой чувствительностью к обменному курсу. Для товаров с низкой чувствительностью к курсу текущий темп роста цен (с сезонной очисткой в среднем за три месяца) также снизился, но остается вблизи 10% в пересчете на год.

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На рынках уверены в том, что регулятор не станет менять ставки на предстоящем заседании, и будут ждать от главы ЕЦБ Кристин Лагард сигналов о том, когда может начаться смягчение денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

На прошлой неделе Лагард сказала, что ЕЦБ, вероятно, опустит ставки летом текущего года.

Кроме того, внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

"Курс рубля продолжает находиться в районе 88 за доллар, что обусловлено принудительной продажей валютной выручки экспортерами, продажей валюты из ФНБ, а также опасениями рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчеты с российскими контрагентами. Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям. Считаем, что в случае длительного нахождения курса ниже этого уровня программа принудительной продажи валюты экспортерами может быть дополнительно скорректирована", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Рубль в начале торгов дешевел, но вскоре перешел к активному укреплению, приблизившись к недельной вершине. Доллар опускался к 87,7 рублей, евро - к 95,6 рублей. В середине торгов валюты стали корректировать просадку в паре с рублем. Фактор налогового периода усиливает позитивное воздействие на курс рубля. С приближением пика фискальных платежей (29 января) все больше экспортеров продает иностранную валюту, в том числе из-за опасений, что ближе к этой дате она существенней подешевеет к рублю. Сырьевой фактор препятствует более уверенному подорожанию рубля. Скорее всего, ситуация с экспортной выручкой постепенно ухудшается на фоне относительно низких цен на ключевые для России сырьевые товары, а также сокращения поставок нефти в рамках исполнения соглашения ОПЕК+", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросли на 1,34%, до $79,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,8%, до $74,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%.

Основным фактором, оказывающим поддержку нефтяным котировкам, остается напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 января на 61,72 копейки, до 87,9724 руб., и уменьшил курс евро на 49,81 копейки, до 95,8854 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 50,08 копейки по отношению к пятнице и составил 87,9868 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 57,48 копейки и составил 87,993 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 128,833 млн, из которых $296,398 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $832,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 49,21 копейки, до 95,8145 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 46,61 копейки, до 95,8973 руб. Объем торгов евро составил EUR511,04 млн, из которых EUR203,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,839 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 января выросла на 18 базисных пунктов - до 15,8% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 3 базисных пункта - до 15,44% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 9 базисных пунктов, до 15,14% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 13 базисных пунктов, до 13,5% годовых.