Розничные продажи водки в РФ в 2023 г. снизились на 0,8%, вина – выросли на 5,8%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россияне за 2023 год купили 75,6 млн декалитров (дал) водки, что на 0,8% меньше, чем за предыдущий год, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажа коньяка выросла на 9,4% до 13,8 млн дал, других спиртных напитков – на 14,6% до 12,7 млн дал.

Всего за прошлый год было продано 116,3 млн дал спиртных напитков (крепостью более 9 градусов), что на 2,8% больше, чем за предыдущий.

Розничные продажи тихих вин составили 56,5 млн дал (на 5,8% больше), игристых (шампанских) – 21,7 млн дал (на 8,3% больше), ликерных – 1,2 млн дал (в 1,6 раза больше).

Кроме того, слабоалкогольной продукции было продано 18,4 млн дал, что на 14,5% превышает показатель предыдущего года.

Всего за 2023 год в рознице было куплено 229,5 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,1% больше, чем годом ранее.

По данным службы, в декабре продажи водки выросли на 0,1% до 7,3 млн дал. Коньяка было продано 1,7 млн дал (на 7,4% больше), тихих вин – 5,5 млн дал (на 7,2%), игристых (шампанских) – 5,3 млн дал (на 4,4%), ликерных – 130,6 тыс. дал (на 29,9%). Продажа слабоалкогольной продукции увеличилась на 5,4% до 2,6 млн дал.

Всего в декабре розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составила 28,2 млн дал, что на 4,8% больше, чем в декабре 2022 года.