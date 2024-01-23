Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent превысила $80 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом лидируют акции "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3176,35 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1139,03 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 87,85 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,2%), расписки TCS Group (+1,3%), бумаги "Северстали" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "МТС" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

МКАО "Яндекс", зарегистрированное в САР в конце прошлого года, стало владельцем 99,999% ООО "Яндекс" - основной операционной компании "Яндекса" в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов. Учитывая повышенный спрос инвесторов на акции внутренних секторов, в ближайшие дни лучше рынка могут быть бумаги финансового сектора, которые на данный момент заметно отстают от рынка. Позитивный взгляд также сохраняется на сектор IT-компаний. В аутсайдерах могут оказаться акции угледобывающих компаний на фоне появившихся сообщений о том, что Минфин рассматривает возможность повышения НДПИ для отрасли, считает аналитик.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", котировки нефти Brent превысили "круглую" отметку $80 за баррель на опасениях ухудшения ситуации с судоходством в Красном море и в целом на Ближнем Востоке. По оценкам Apollo Academy, трафик через Суэцкий канал сократился на 50% с конца декабря 2023 года.

В России начали регистрацию поставщиков свинины в Китай. Россельхознадзор рассчитывает, что поставки российской свиноводческой продукции в Китай начнутся в ближайшие два месяца. Это позитивная новость для расписок "Русагро" (+0,5%). Негативом для акций "НОВАТЭКа" вступают новости о приостановке производственного комплекса в Усть-Луге из-за пожара. Степень ущерба для терминала остается неизвестной, но остановка производства и устранение повреждений займет некоторое время и увеличит расходы компании.

Совет директоров ПАО "Артген" (+0,4%) утвердил обновленную стратегию развития компании, включив в нее цели на 2024-2026 годы по расширению портфеля разработок и созданию производственной площадки для развития экосистемы компании.

Фондовые индексы в США и Азии

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,4%, причем обновили максимумы Dow Jones (+0,4%, до 38001,81 пункта) и S&P 500 (+0,2%, до 4850,43 пункта).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, трейдеры следят за сигналами от Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ, проведет заседание в четверг).

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 2,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам январского заседания, как и предполагали аналитики.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля. Ориентир максимальной доходности 10-летних госбумаг остался на уровне 1% годовых.

При этом японский ЦБ снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%, что отражает уменьшение нефтяных цен.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после резкого скачка накануне до месячных максимумов (с 26 декабря) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $80,08 за баррель (+0,04% и +1,9% накануне), мартовская цена WTI - $74,79 за баррель (+0,1% и +2,1% в понедельник).

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.