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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Активы фонда благосостояния Австралии выросли за год на 8%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Активы фонда национального благосостояния Австралии (Future Fund) в 2023 году увеличились на 8% и достигли рекорда после того, как рынки выросли в конце года на фоне надежд, что центральные банки начнут снижать процентные ставки.

Объем активов госфонда на конец декабря составлял 211,85 млрд австралийских долларов ($139,2 млрд), увеличившись за год на 15,6 млрд долларов, сообщается в отчетности. Предыдущий максимум в 203,6 млрд долларов был зафиксирован по итогам 2021 года.

На акции австралийских компаний приходилось 9,6% инвестиций Future Fund, компаний из других развитых стран - 17,8%, развивающихся - 6,3%. Недвижимость составляла 6,4%, денежные средства - 9%, вложения в инфраструктуру и земельные участки - 9,7%.

Прошлогодний рост фонда на 8% оказался чуть ниже целевого уровня в 8,4%. В сообщении не объясняется, почему показатель не достиг прогноза, но говорится, что за последние 10 лет подъем в среднем составлял 8,2% в год, что выше целевого показателя в 6,9%.

Глава попечительского совета фонда Питер Костелло заявил, что инфляция остается высокой, при этом сильный рынок труда, повышение зарплат и расходов на энергоносители продолжают способствовать росту цен.

"Пока мы не увидим дальнейшего замедления инфляции, слишком рано начинать призывать (ЦБ Австралии - ИФ) к снижению процентных ставок, - сказал он. - Мы считаем, что фондовые рынки уже заложили в цены возможное уменьшение процентных ставок, и, вероятно, они сделали это слишком рано".

В фонде сообщили, что срок полномочий Костелло на посту главы совета истечет 3 февраля.

Австралия Future Fund Питер Костелло
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