Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Мосбиржа с 29 января переведет акции Qiwi из первого в третий уровень листинга

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 29 января переведет акции Qiwi в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Сейчас американские депозитарные акции (ADS), удостоверяющие права в отношении акций Qiwi класса "Б", входят в первый котировальный список.

Причиной для перевода стало "раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса", говорится в сообщении Мосбиржи.

Qiwi 19 января сообщила о планах продать российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как предполагается, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и МосБирже.

Цена сделки по продаже АО "Киви" составит 23,75 млрд рублей. В этот контур входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ранее сообщалось, что денежные средства, полученные от сделки, группа направит на развитие международного бизнеса и buyback акций.

Внеочередное собрание акционеров Qiwi по обратному выкупу акций пройдет 11 марта 2024 года, реестр для участия в нем закрылся 19 января. Группа планирует выкупить обыкновенные акции класса "Б", включая ADS, с NASDAQ и Московской биржи, их максимальное количество по кипрскому законодательству не должно превышать 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271 тыс. 297 ADS). Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 руб. за акцию.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании – Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).

Московская биржа Мосбиржа Qiwi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки

ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки

ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки
Операция США и союзников против хуситов

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });