Мосбиржа с 29 января переведет акции Qiwi из первого в третий уровень листинга

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 29 января переведет акции Qiwi в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Сейчас американские депозитарные акции (ADS), удостоверяющие права в отношении акций Qiwi класса "Б", входят в первый котировальный список.

Причиной для перевода стало "раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса", говорится в сообщении Мосбиржи.

Qiwi 19 января сообщила о планах продать российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как предполагается, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и МосБирже.

Цена сделки по продаже АО "Киви" составит 23,75 млрд рублей. В этот контур входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ранее сообщалось, что денежные средства, полученные от сделки, группа направит на развитие международного бизнеса и buyback акций.

Внеочередное собрание акционеров Qiwi по обратному выкупу акций пройдет 11 марта 2024 года, реестр для участия в нем закрылся 19 января. Группа планирует выкупить обыкновенные акции класса "Б", включая ADS, с NASDAQ и Московской биржи, их максимальное количество по кипрскому законодательству не должно превышать 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271 тыс. 297 ADS). Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 руб. за акцию.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании – Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).