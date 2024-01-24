En+ оценила в 100 млрд рублей инвестиции в ветропарк на 1 ГВт в Приамурье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Еn+ Group оценивает объем капитальных вложений в проект самого крупного в России ветропарка, который расположится на территории Амурской области, в 100 млрд рублей, но пока не озвучивает сроки начала строительства.

Пресс-служба холдинга сообщает, что проект строительства ветроэлектростанции находится на стадии обсуждения с властями региона его статуса, а также мероприятий, которые позволят обеспечить экономическую эффективность проекта.

Мощность ветропарка составит 1,058 ГВт. Из 100 млрд рублей инвестиционных вложений часть планируется привлечь при участии банков Китая.

"Дальний Восток сегодня развивается опережающими темпами и наша задача, как энергетиков, обеспечить должный уровень энергоснабжения новых потребителей. Уверен, что наше тесное сотрудничество позволит реализовать проект самого крупного в России ветропарка. Строительство ветроэлектростанции даст импульс развитию возобновляемой энергетики и промышленности на Дальнем Востоке", - цитируется в сообщении гендиректор En+ Михаил Хардиков.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе обсуждения проекта отметил, что регион в плане использования возобновляемых источников энергии является перспективным как для строительства солнечных электростанций, так и для ветроэнергетики.

"По количеству солнечных дней и продолжительности светового дня дальневосточные территории заметно превосходят европейскую часть страны. Этим преимуществом мы только начинаем пользоваться – строим в регионе первые солнечные электростанции. Благодаря сотрудничеству с компанией En+ и китайскими партнерами надеемся реализовать потенциал области в сфере ветроэнергетики", - сказал Орлов.

Осенью прошлого года в рамках Восточного экономического форума Еn+ Group, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве при создании ветропарка. En+ также заключила соглашение с китайской China Energy Investment Corporation (государственной энергетической инвестиционной компанией). Тогда озвучивалось, что объем инвестиций в проект составит около 60 млрд рублей.

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии.