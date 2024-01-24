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Производитель шоколада Barry Callebaut увеличил выручку в I финквартале на 6,2%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Швейцарская Barry Callebaut, крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов, увеличила чистую прибыль по итогам первого квартала текущего финансового года на 6,2%, до 2,24 млрд швейцарских франков ($2,59 млрд), говорится в отчетности компании.

Без учета колебаний валютных курсов показатель подскочил на 14,1%.

Объем продаж Barry Callebaut за минувший квартал, завершившийся 30 ноября, поднялся всего на 0,4%, до 580,9 тыс. тонн, а роста выручки удалось добиться за счет повышения цен на продаваемую продукцию. Стоимость какао-бобов в среднем подскочила на 68% в годовом исчислении.

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В Западной Европе объем продаж повысился на 4,7% в годовом выражении, в Центральной и Восточной Европе - на 1,8%. Между тем в Северной Америке продажи сократились на 4%, в Латинской Америке - на 1,3%, в Азии, Африке и на Ближнем Востоке - на 1,5%.

В текущем фингоду объем продаж слабо изменится к такому же прошлому периоду, как и показатель EBIT, прогнозирует компания.

Акции Barry Callebaut дорожают на 1,3% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась почти на треть, до 6,92 млрд франков.

Barry Callebaut прослеживает свою историю с 1842 года, в настоящем виде компания существует с 1996 года. Фирма владеет 66 предприятиями, на которых работают свыше 13 тыс. человек. В число ее клиентов входят ведущие мировые производители продуктов питания, включая Nestle и Mondelez.

Barry Callebaut
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