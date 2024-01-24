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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Совет директоров "ОГК-2" 30 января рассмотрит вопрос о цене допэмиссии

На этой информации акции "ОГК-2" подешевели на 4,6%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ОГК-2" 30 января рассмотрит вопрос о порядке определения цены размещения дополнительных акций, говорится в раскрытии компании. Также будет рассмотрен вопрос об утверждении документа, содержащего условия допэмиссии.

В октябре 2023 года акционеры "ОГК-2" одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд рублей (0,3627 рублй за акцию). Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", сообщала компания.

Допэмиссия будет оплачена денежными средствами или путем зачета денежных требований к ПАО "ОГК-2". Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров не позднее начала допэмиссии, сообщала тогда компания.

На этой информации акции "ОГК-2" подешевели на "Мосбирже" на 4,6%, до 57,89 копейки за штуку.

Акционерный капитал "ОГК-2" составляет 40,1 млрд рублей, он разделен на 110,44 млрд акций номиналом 0,3627 рубля. По состоянию на конец 2021 года 73,42% акций компании принадлежало "Центрэнергохолдингу", еще 7,54% - "Газпром энергохолдингу" (включает в себя "Центрэнергохолдинг").

В состав "ОГК-2" входят 12 ТЭС общей мощностью 16,3 ГВт.

"ГЭХ Инжиниринг" так же, как и "ОГК-2", входит в "Газпром энергохолдинг".

ГЭХ ОГК-2 ГЭХ Инжиниринг Центрэнергохолдинг
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