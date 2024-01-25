Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Акции страховщика Humana подешевели на 15% из-за слабой отчетности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский страховщик Humana Inc. в четвертом квартале 2023 года увеличил чистый убыток в 7 раз из-за повышения медицинских расходов. Публикация отчета вызвала падение котировок акций компании на 15% на предварительных торгах.

Чистый убыток компании в октябре-декабре составил $491 млн, или $4,42 в расчете на акцию, против $71 млн, или $0,12 на акцию годом ранее.

Скорректированный убыток равнялся 11 центам на акцию, что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали прибыль в размере 89 центов.

Выручка Humana выросла до $26,462 млрд против $22,439 млрд годом ранее. Эксперты оценивали ее на уровне $25,5 млрд.

Доля премий на покрытие медицинских расходов поднялась до 91,4% при консенсус-прогнозе в 89%.

Humana планирует по итогам 2024 года получить прибыль в расчете на акцию около $14,87, скорректированную прибыль - около $16. Эксперты в среднем ожидают $29,14.

Рыночная стоимость страховщика за последние три месяца снизилась на 21,6% (до $50,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 17,7%.

Humana США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Нефть Brent подорожала до максимальных за два месяца $81,1 за баррель

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

Добыча природного газа в России в 2023 году снизилась на 5,5%

Новак спрогнозировал рост экспорта трубопроводного газа за год до 108 млрд куб. м

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });