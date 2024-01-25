Акции страховщика Humana подешевели на 15% из-за слабой отчетности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский страховщик Humana Inc. в четвертом квартале 2023 года увеличил чистый убыток в 7 раз из-за повышения медицинских расходов. Публикация отчета вызвала падение котировок акций компании на 15% на предварительных торгах.

Чистый убыток компании в октябре-декабре составил $491 млн, или $4,42 в расчете на акцию, против $71 млн, или $0,12 на акцию годом ранее.

Скорректированный убыток равнялся 11 центам на акцию, что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали прибыль в размере 89 центов.

Выручка Humana выросла до $26,462 млрд против $22,439 млрд годом ранее. Эксперты оценивали ее на уровне $25,5 млрд.

Доля премий на покрытие медицинских расходов поднялась до 91,4% при консенсус-прогнозе в 89%.

Humana планирует по итогам 2024 года получить прибыль в расчете на акцию около $14,87, скорректированную прибыль - около $16. Эксперты в среднем ожидают $29,14.

Рыночная стоимость страховщика за последние три месяца снизилась на 21,6% (до $50,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 17,7%.