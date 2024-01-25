Московская компания может стать владельцем двух бывших шахт украинского ДТЭКа

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - АО "Лучшее решение" (Москва) может приобрести 100% акций АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление Обуховская" (Ростовская область), которыми в настоящее время владеет кипрская Fabcell Ltd.

Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на портале правовых актов.

"Разрешить совершение АО "Лучшее решение" сделок по приобретению 100% акций АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление Обуховская", принадлежащих Fabcell Limited", - говорится в документе.

В июне 2012 года энергохолдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн по 100% акций ш/у "Обуховская" и "Донского антрацита" и 66,7% в ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". В августе 2021 года ФАС России одобрила ходатайство кипрской Valleyton Investments Ltd. о приобретении контроля над российскими активами ДТЭК.

На конец 2022 года единственным владельцем АО "Шахтоуправление "Обуховская" являлась Fabcell.

В начале 2022 года заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщал "Интерфаксу", что "Донской антрацит" завершил объединение шахты "Дальняя" и законсервированной шахты №410. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Отработка запасов угля на поле шахты №410 планируется после завершения всего комплекса подготовительных работ, ориентировочно с 2027 года.

АО "Донской антрацит" в 2022 году сократило выручку по РСБУ на 16% по сравнению с 2021 годом – до 2,366 млрд рублей. Однако предприятие получило чистую прибыль в 6,418 млн рублей против убытка 101,104 млн рублей годом ранее.

АО "Шахтоуправление "Обуховская" в 2022 году получило чистый убыток в сумме 7,807 млрд рублей против 2 млрд рублей чистой прибыли в 2021 году. Дебиторская задолженность ш/у снизилась с 10,396 млрд рублей до 625,758 млн рублей. Согласно аудиторскому заключению, в обществе создан резерв по сомнительным долгам. В частности, была указана задолженность DTEK Trading SA в размере 10,313 млрд рублей.

АО "Лучшее решение" зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года, основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал компании – 4 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, компанией владеет ООО "Специализированное финансовое общество "Орион-1".