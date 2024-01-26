Индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд 5-ю сессии подряд

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг на сильных корпоративных отчетностях и статистике, при этом S&P 500 обновил исторический максимум по итогам пятой сессии подряд.

ВВП США в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 645 тыс. с предварительно объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Цена акций International Business Machines взлетела на 9,5% по итогам торгов. Скорректированная прибыль и выручка компании в четвертом квартале оказались выше ожиданий аналитиков. Также IBM дала хороший прогноз на текущий год.

Котировки акций Comcast Corp. выросли на 3,4%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения повысил размер квартальных дивидендов на 6,9%, а также объявил бессрочную программу выкупа акций объемом $15 млрд. Кроме того, скорректированная прибыль и выручка компании в прошедшем квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме того, на 10,3% подскочила цена акций American Airlines Group. Авиаперевозчик получил скорректированную прибыль и выручку в минувшем квартале лучше ожиданий и дал сильный прогноз на 2024 год.

Seagate Technology, выпускающая жесткие диски и другие решения для хранения данных, во втором квартале 2024 финансового года, который завершился 29 декабря, сократила чистый убыток в 1,7 раза. Стоимость бумаг компании поднялась на 2%.

Оператор казино и отелей Las Vegas Sands в октябре-декабре получил чистую прибыль против убытка годом ранее, а также зафиксировал рост выручки в 2,6 раза (лучше прогноза). Акции компании прибавили в цене 1%.

Котировки бумаг Dow Inc. поднялись на 3,5%. Химическая компания в прошедшем квартале получила прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий.

Woodward Inc. повысила дивиденды на 14% и объявила buyback на $600 млн. На этой новости акции промышленной компании подорожали на 0,6%.

В то же время стоимость бумаг Tesla рухнула на 12,1%. Чистая прибыль производителя электромобилей в октябре-декабре удвоилась, однако скорректированный показатель и выручка не оправдали прогноз рынка.

Страховщик Humana Inc. в четвертом квартале увеличил чистый убыток в 7 раз из-за повышения медицинских расходов, что вызвало падение котировок акций на 11,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 242,74 пункта (на 0,64%) и составил 38049,13 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 25,61 пункта (на 0,53%) - до 4894,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 28,58 пункта (на 0,18%) и достиг 15510,5 пункта.