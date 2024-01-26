Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой рублевых цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля и подорожавшей накануне вечером нефти (Brent превысила $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,2%, индекс РТС просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3164,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1117,73 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 89,23 рубля (+0,34 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу утром настроения на мировых рынках смешанные. Китайские индексы скорректировались после роста на этой неделе, фьючерсы на американские индексы также показывают снижение. На российском рынке нельзя исключать фиксации прибыли игроками в преддверии выходных.

Годовая инфляция в РФ в период с 16 по 22 января 2024 года замедлилась до 7,37% с 7,44% неделей ранее, что, тем не менее, превышает целевой ориентир Банка России в 4%. Инфляционные ожидания населения в январе снизились до 12,7% с 14,2% в декабре. О снижении ставки на февральском заседании ЦБ РФ рассуждать преждевременно, что может объяснить отсутствие реакции рынка на замедление темпов роста потребительских цен, считают эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке акций настораживает.

Индекс МосБиржи накануне протестировал поддержку 3150 пунктов, но закрылся выше – пробоя уровня не случилось. Однако сильным негативным моментом является то, что снижение происходило при росте нефти и ослаблении рубля к доллару. Нефть Brent вышла из боковика и потихоньку движется в сторону $83 за баррель. Нежелание рынка расти на дорожающей нефти и слабеющем рубле выглядит настораживающим. Однако базовый прогноз по-прежнему предполагает выход индекса МосБиржи из затянувшегося боковика вверх.

"Сегодня ждем спокойных торгов. Если рынок не получит негативных новостей, то он будет пытаться отыграть просадки двух последних дней", - считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Dow, при этом S&P 500 (+0,5%) обновил исторический максимум по итогам пятой сессии подряд.

По данным Минторга США, ВВП страны в октябре-декабре увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 615 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 645 тыс. с предварительно объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,7%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал слабый прогноз Intel Corp. на первый квартал, который вызвал падение акций американской компании почти на 11% в ходе дополнительной сессии в четверг. Это повлекло за собой снижение технологического сектора в Азии, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после ралли накануне, неделя завершается максимальным ростом с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $82,02 за баррель (-0,5% и +3% накануне), мартовская цена WTI - $76,79 за баррель (-0,7% и +3% в четверг).

Оба контракта завершили торги в четверг на максимумах с конца ноября. На этой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI – на 4,9%.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.