РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в 2023 году составила 531 млн тонн (в 2022 году - 513 млн тонн), в том числе на новых месторождениях - 103 млн тонн (77 млн тонн), говорится в слайдах министерства энергетики, представленных на ВДНХ.

Экспорт нефти в страны АТР составил 193 млн тонн.

В целом мощности экспортной инфраструктуры оцениваются в 355 млн тонн нефти.

Мощности по выпуску автобензинов в 2023 году оценивались в 54,3 млн тонн (в 2020 году - 51,2 млн тонн).