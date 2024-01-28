Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Белоруссия за последние годы почти вдвое увеличила экспорт в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Белоруссия в течение последних лет почти в два раза увеличила экспорт в Россию, по итогам 2023 года он достигнет рубежа в $25 млрд, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"Мы традиционно в РФ продавали свою продукцию в пределах $13 млрд. В 2022 году достигли рубежа в $22 млрд, а за 11 месяцев 2023-го - уже $23 млрд. С уверенностью можно сказать, что по итогам 2023 года мы перешагнем за рубеж $25 млрд. Таким образом, мы почти в два раза увеличили продажи нашей продукции на рынке РФ", - сказал он.

"Наши министерства, концерны отрабатывают новые способы продвижения продукции сначала на внутреннем рынке", - отметил вице-премьер, добавив, что в планах открытие новых торговых точек в российских городах-миллионниках, "чтобы приблизить нашу продукцию легкой промышленности к потребителям".

"Также мы пересмотрели свои взгляды на сложную техническую, инновационную продукцию. Ищем новые методы продвижения и понимаем, что сегодня неправильно просто продавать трактор - вместе с ним нужно продавать услуги, технологии. В Кемеровской области был центр БЕЛАЗа, а сегодня он продает все то, что производят организации министерства промышленности Беларуси. Это и тракторы, и пассажирский транспорт", - добавил Пархомчик.

Белоруссия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

"Газпром нефть" в 2023 году увеличила добычу углеводородов

Выставка-форум "Россия"

"Роснефть" в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа

Добыча нефти в РФ в 2024 году пока прогнозируется на уровне прошлого года

Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов

Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Москва начала закупать в Китае инвалидные коляски для детей

Министрам поручено обдумать меры пресечения "серого" экспорта нефтепродуктов

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей

Суд взыскал с фигурантов дела Шпигеля и Белозерцева 8,2 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });