Белоруссия за последние годы почти вдвое увеличила экспорт в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Белоруссия в течение последних лет почти в два раза увеличила экспорт в Россию, по итогам 2023 года он достигнет рубежа в $25 млрд, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"Мы традиционно в РФ продавали свою продукцию в пределах $13 млрд. В 2022 году достигли рубежа в $22 млрд, а за 11 месяцев 2023-го - уже $23 млрд. С уверенностью можно сказать, что по итогам 2023 года мы перешагнем за рубеж $25 млрд. Таким образом, мы почти в два раза увеличили продажи нашей продукции на рынке РФ", - сказал он.

"Наши министерства, концерны отрабатывают новые способы продвижения продукции сначала на внутреннем рынке", - отметил вице-премьер, добавив, что в планах открытие новых торговых точек в российских городах-миллионниках, "чтобы приблизить нашу продукцию легкой промышленности к потребителям".

"Также мы пересмотрели свои взгляды на сложную техническую, инновационную продукцию. Ищем новые методы продвижения и понимаем, что сегодня неправильно просто продавать трактор - вместе с ним нужно продавать услуги, технологии. В Кемеровской области был центр БЕЛАЗа, а сегодня он продает все то, что производят организации министерства промышленности Беларуси. Это и тракторы, и пассажирский транспорт", - добавил Пархомчик.