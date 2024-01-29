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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Британский Channel 4 перейдет на преимущественно цифровую модель вещания

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Британская медиакомпания Channel 4 планирует сократить около 200 сотрудников и закрыть еще 40 незамещенных позиций в рамках перехода на преимущественно цифровую модель вещания к 2030 году, говорится в ее сообщении.

Таким образом, численность персонала сократится на 18%.

Кроме того, Channel 4 закроет ряд традиционных телеканалов, демонстрирующих неудовлетворительные результаты, и снизит операционные расходы для повышения гибкости и устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе.

Медиакомпания существует более 40 лет.

Channel 4 Великобритания
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