Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,2% в начале торгов вторника

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались умеренным ростом рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent подорожала выше $82,6 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

В росте лидируют акции "Сегежа Групп" после известий о досрочном погашении выпуска облигаций на 9 млрд рублей.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,1%, до 3179,65 пункта, индекс РТС рос на 0,2% до 1127 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел на 8 копеек, до 88,9 рубля.

Подорожали акции "Сегежа Групп" (+3,6%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Яндекса" (+1,3%), "Московской биржи" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Северстали" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,4%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник останется в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов. Препятствием для роста рынка выступает укрепляющийся рубль, что негативно влияет на бумаги экспортеров. В то же время лучше рынка могут быть внутренние секторы. Аналитик отдает предпочтение бумагам TCS Group, Ozon, "ЦИАН" и МТС. Также интересно смотрятся "префы" "Транснефти", которые последнее время не оставляют попыток подорожать выше 158 тысяч рублей. Учитывая приближения сплита бумаг компании, они также могут показать сильный рост в ближайшие дни, считает Головинов.

В потребсекторе выросли акции "Сегежи Групп" после новостей о том, что компания досрочно погасила облигации на 9 млрд рублей. Среди экспортеров интерес могут представлять бумаги "Северстали" - до конца недели может появиться информация по дивидендам компании, отметил аналитик ПСБ.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", во вторник утром внешние настроения на мировых рынках смешанные: китайские индексы просели на фоне ликвидации застройщика China Evergrande. Кроме того, инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии подведения в среду итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Технические индикаторы (в частности, стохастический осциллятор), не исключают дальнейшего роста индекса МосБиржи в направлении 3200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, отмечают аналитики.

"Делимобиль" объявил цену первичного размещения акций (IPO) в диапазоне 245-265 рублей, что в целом соответствует справедливой оценке. Данное IPO может быть интересно долгосрочным инвесторам, рассчитывающим на увеличение капитализации и выплату компанией дивидендов в перспективе. Так, CFO компании Наталья Борисова в ходе презентации для аналитиков "Синары" в преддверии IPO заявила, что "Делимобиль" планирует начать выплаты дивидендов, начиная с 2024 года (за 2023 год и за первое полугодие 2024 года).

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,1%, причем обновил максимум Dow Jones (+0,6%, до 38333 пунктов).

Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным, чем предполагалось ранее, отмечает Market Watch. План предусматривает заимствования в размере $760 млрд, что на $55 млрд ниже предыдущих оценок.

Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник опустилась на 7 базисных пунктов, до 4,089% годовых. Опасения, связанные с крупными объемами выпуска казначейских облигаций, были одним из факторов, спровоцировавших подъем доходности 10-летних американских бондов до 16-летнего максимума в октябре прошлого года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку по итогам заседания 30-31 января, пишет Market Watch.

Эксперты полагают, что председатель американского ЦБ Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,04-0,2%).

Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с ноябрем.

Инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande.

Накануне стало известно, что суд Гонконга вынес постановление о ликвидации China Evergrande в рамках дела по иску инвесткомпании Top Shine Global, обвинявшей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн).

China Evergrande, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года. В марте 2023 года Evergrande представила план реструктуризации долга, предусматривавший обмен облигаций ее зарубежными кредиторами на новые бумаги, но в сентябре компания отказалась от этого плана, заявив о намерении пересмотреть его. Однако договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось.

Участники рынков опасаются, что негативный эффект от ликвидации девелопера распространится за пределы КНР. При этом власти страны уверяют, что этот риск можно ограничить. Как бы то ни было, пока даже неясно, как ситуация отразится на финансовой системе материкового Китая, отмечает Trading Economics.

В понедельник торги акциями Evergrande в Гонконге были приостановлены, список лидеров падения в составе Hang Seng во вторник возглавляют бумаги других застройщиков - Hang Lung Properties и Longfor Group Holdings.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются подрасти после снижения днем ранее. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $82,61 за баррель (-1,4% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $77,05 за баррель (-1,6% в понедельник).

В начале недели нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.