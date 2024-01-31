S7 изменила технологию противообледенительной обработки Boeing 737

Это решение принято после случаев помпажа двигателей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800: теперь она происходит только при выключенных двигателях, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В последние несколько дней на ряде рейсов S7, выполняемых на Boeing 737-800, экипажи фиксировали изменения параметров работы одного из двигателей. По требованиям безопасности полетов командиры воздушных судов принимали решение вернуться на место стоянки для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами.

"По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателя была вызвана загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости. Эффект загрязнения носит накопительный характер. Важно подчеркнуть, что во всех случаях двигатель был полностью исправен, работа самого двигателя не была нарушена, параметры работы двигателя не выходили за ограничения", - объяснила S7.

Согласно мировой практике, при наличии осадков в зимнее время противообледенительная обработка проводится перед самым взлетом, в том числе с работающими двигателями, отмечет компания. При этом с поверхности искусственного покрытия аэродрома в двигатель "может засасываться стекающая противообледенительная жидкость". Это особенно характерно для воздушных судов типа Boeing 737-800, у которых двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов.

"Учитывая эти факторы, авиакомпания приняла решение изменить технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях. Кроме того, в осенне-зимний период авиакомпания сократила интервалы между мойками двигателей, а также дополнительно ввела проверку состояния загрязнения лопаток компрессора двигателя с пользованием бороскопа", - отметили в S7.

Произошедшие с самолетами S7 инциденты обсудили на совещании в Росавиации, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание было уделено случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей Boeing 737-800 - в последнюю декаду января зафиксировано три случая.

"Для оперативного реагирования в целях предупреждения повторения подобных случаев на совещании, в частности, даны рекомендации: по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива; по увеличению частоты моек двигателей; по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов", - говорится в сообщении.

О случае прерванного разбега Boeing 737 авиакомпании S7 из-за помпажа двигателя стало известно 30 января. Самолет должен был вылететь из аэропорта Улан-Удэ в Москву, но при разбеге командир решил вернуться к месту стоянки из-за "подозрения наличия технической неисправности", сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.