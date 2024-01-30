Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Банк России отметил значительное сокращение валютной ликвидности банков в декабре

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запас валютной ликвидности российских кредитных организаций в декабре сократился на существенные 8,7% - до $44,7млрд против $48,9 млрд в ноябре в основном за счет снижения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах на фоне роста валютного кредитования и сокращения валютных клиентских средств.

Об этом говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Уровень покрытия валютной ликвидностью средств клиентов в декабре снизился до 49% с 52%, валютных обязательств - до 25% с 27%.

Объем рублевой ликвидности в декабре вырос на 11,4% (на 1,9 трлн рублей) - до 18,7 трлн рублей. Остатки в Банке России выросли за месяц на 1,4 трлн рублей из-за значительного притока клиентских средств. Незаложенное обеспечение увеличилось на 0,3 трлн рублей в результате высвобождения обеспечения после закрытия сделок репо с Федеральным казначейством.

Уровень покрытия рублевой ликвидностью средств клиентов в декабре вырос до 20,7% с 19,9% в ноябре, средств физлиц - до 45% с 44%.

На фоне роста ликвидных активов немного сократилась доля банков (по активам) с покрытием средств клиентов ниже 20% - до 66% с 70%. Объем ликвидных активов, необходимый для повышения покрытия до 20% клиентских средств, снизился до 4,2 трлн рублей с 4,3 трлн рублей.

Банк России ЦБ РФ Казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });