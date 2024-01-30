Банк России отметил значительное сокращение валютной ликвидности банков в декабре

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запас валютной ликвидности российских кредитных организаций в декабре сократился на существенные 8,7% - до $44,7млрд против $48,9 млрд в ноябре в основном за счет снижения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах на фоне роста валютного кредитования и сокращения валютных клиентских средств.

Об этом говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Уровень покрытия валютной ликвидностью средств клиентов в декабре снизился до 49% с 52%, валютных обязательств - до 25% с 27%.

Объем рублевой ликвидности в декабре вырос на 11,4% (на 1,9 трлн рублей) - до 18,7 трлн рублей. Остатки в Банке России выросли за месяц на 1,4 трлн рублей из-за значительного притока клиентских средств. Незаложенное обеспечение увеличилось на 0,3 трлн рублей в результате высвобождения обеспечения после закрытия сделок репо с Федеральным казначейством.

Уровень покрытия рублевой ликвидностью средств клиентов в декабре вырос до 20,7% с 19,9% в ноябре, средств физлиц - до 45% с 44%.

На фоне роста ликвидных активов немного сократилась доля банков (по активам) с покрытием средств клиентов ниже 20% - до 66% с 70%. Объем ликвидных активов, необходимый для повышения покрытия до 20% клиентских средств, снизился до 4,2 трлн рублей с 4,3 трлн рублей.