Денежные переводы из России в Казахстан в 2023 году сократились втрое

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Денежные переводы из России в Казахстан в 2023 году по системе международных денежных переводов составили 108 млрд тенге (21,52 млрд рублей), следует из данных Национального банка Казахстана.

В 2022 году объем переводов составил 357,1 млрд тенге (71,15 млрд рублей). Таким образом, показатель за год сократился в 3,3 раза.

В декабре в Казахстан из-за рубежа через систему международных денежных переводов было направлено 23,6 млрд тенге. По объему полученных денег из-за рубежа лидируют Россия с 6,8 млрд тенге, США - 2,9 млрд тенге, Южная Корея - 2,6 млрд тенге, Узбекистан - 2,3 млрд тенге и Германия - 1,6 млрд тенге.

В разрезе систем денежных переводов наибольший объем пришелся на российскую "Золотую корону" - 45,9% от общего количества транзакций или 12 млрд тенге. Также в Казахстане деньги переводили через "Вестерн Юнион", MONEYGRAM, СONTACT и иные системы.

Вместе с тем, из Казахстана за рубеж в декабре 2023 года было отправлено 72,8 млрд тенге (14,51 млрд рублей). По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют Россия - 23,6 млрд тенге (4,7 млрд рублей), Турция - 17,2 млрд тенге, Узбекистан - 13,5 млрд тенге, Грузия - 6,7 млрд тенге и Китай - 2,9 млрд тенге.

Официальный курс на 30 января - 449,98 тенге за доллар.