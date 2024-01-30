Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Денежные переводы из России в Казахстан в 2023 году сократились втрое

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Денежные переводы из России в Казахстан в 2023 году по системе международных денежных переводов составили 108 млрд тенге (21,52 млрд рублей), следует из данных Национального банка Казахстана.

В 2022 году объем переводов составил 357,1 млрд тенге (71,15 млрд рублей). Таким образом, показатель за год сократился в 3,3 раза.

В декабре в Казахстан из-за рубежа через систему международных денежных переводов было направлено 23,6 млрд тенге. По объему полученных денег из-за рубежа лидируют Россия с 6,8 млрд тенге, США - 2,9 млрд тенге, Южная Корея - 2,6 млрд тенге, Узбекистан - 2,3 млрд тенге и Германия - 1,6 млрд тенге.

В разрезе систем денежных переводов наибольший объем пришелся на российскую "Золотую корону" - 45,9% от общего количества транзакций или 12 млрд тенге. Также в Казахстане деньги переводили через "Вестерн Юнион", MONEYGRAM, СONTACT и иные системы.

Вместе с тем, из Казахстана за рубеж в декабре 2023 года было отправлено 72,8 млрд тенге (14,51 млрд рублей). По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют Россия - 23,6 млрд тенге (4,7 млрд рублей), Турция - 17,2 млрд тенге, Узбекистан - 13,5 млрд тенге, Грузия - 6,7 млрд тенге и Китай - 2,9 млрд тенге.

Официальный курс на 30 января - 449,98 тенге за доллар.

Казахстан РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венчурные фонды США располагают денежными резервами на рекордные $311 млрд

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });