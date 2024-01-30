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IBM требует от менеджеров в США вернуться к работе в офисы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - International Business Machines Corp. (IBM) потребовала от своих менеджеров в США вернуться к работе в офисах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании.

Согласно документу, менеджерам следует работать из офиса или на клиентских площадках не менее трех дней в неделю даже в том случае, если им разрешено работать из дома.

Всем, кто откажется вернуться в офис, за исключением людей, работающих удаленно по медицинским показаниям, предписано покинуть компанию.

IBM планирует начать использовать данные со входных офисных турникетов для отслеживания присутствия сотрудников в офисах.

Кроме того, компания предписала менеджерам, проживающим более чем в 50 милях от офиса, перебраться ближе к работе, сообщил агентству источник в IBM.

"IBM фокусируется на создании рабочей среды, которая обеспечивает баланс гибкости и личного взаимодействия, делающего нас более продуктивными", - отмечается в документе.

Акции IBM прибавляют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 39%.

IBM США
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