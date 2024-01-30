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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Рынок акций РФ во вторник подрос к 3200п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent превысила $82,6 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к верхней границе коридора 3150-3200 пунктов на ослаблении рубля, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" и "Мечела" (первые также показали рекордные обороты с февраля 2022 года).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3196,08 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1122,53 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Доллар к 18:50 по Москве подорожал до 89,68 рубля (+0,71 рубля).

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