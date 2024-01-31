Промышленный PMI в Китае в январе вырос до 49,2 пункта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньшее - на ослабление. Индикатор оставался ниже данного уровня четвертый месяц подряд.

Подындекс новых заказов в этом месяце поднялся до 49 пунктов с 48,7 пункта в декабре, экспортных продаж - до 47,2 пункта с 45,8 пункта. Индикатор занятости составил 47,6 пункта против 47,9 пункта в прошлом месяце.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, в январе снизился до 54 пунктов (минимум с июня) по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце увеличился до 50,7 пункта (максимум с сентября) по сравнению с 50,4 пункта в декабре. Эксперты ожидали 50,6 пункта.

Однако индикатор оптимизма в этих секторах опустился до 59,7 пункта с 60,3 пункта в прошлом месяце.

Сводный PMI в январе поднялся до 50,9 пункта против 50,3 пункта в предыдущий месяц. Это лучшее значение индикатора с сентября 2023 года.