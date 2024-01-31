Рост розничных продаж в Японии в декабре замедлился до 2,1%, ниже прогноза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в декабре увеличились на 2,1% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Подъем продолжался уже 22-й месяц подряд. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный рост – на 4,7%, сообщает Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в ноябре показатель увеличился на 5,4%, а не 5,3%, как было объявлено ранее.

В прошлом месяце реализация автомобилей выросла на 6,6%, продуктов питания и напитков – на 4,9%, фармацевтической и косметической продукции – на 2,9%.

Розничные продажи в декабре относительно предыдущего месяца снизились на 2,9%. В ноябре они выросли на 1% в помесячном сравнении.

Промпроизводство в Японии в декабре, по предварительным данным, увеличилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и сократилось на 0,7% по сравнению с декабрем 2022 года.