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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Мосбиржа 1 февраля начнет торги акциями EMC после конвертации расписок

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московская биржа с 1 февраля начнет торги обыкновенными акциями МКПАО ЮМГ (United Medical Group, EMC) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Мосбиржа с 27 декабря приостанавливала торги расписками в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

Акционеры United Medical Group, холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), в августе 2023 года одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. В конце декабря компания завершила редомициляцию в САР.

Уставный капитал МКПАО составляет 3,349 млн рублей, он состоит из 90 млн обыкновенных акций номиналом 0,03721404 рубля каждая.

ЕМС – сеть частных медицинских клиник. В нее входят 7 многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области. Крупнейшим акционером EMC является Игорь Шилов (владеет 56% акций компании), в свободном обращении находится 44% акций компании.

Выручка EMC в I полугодии 2023 года составила 139,2 млн евро, показатель EBITDA – 57,3 млн евро.

United Medical Group EMC Европейский медицинский центр Мосбиржа
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