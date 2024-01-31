Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,2% на старте торгов среды

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись ростом рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля и разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи за минуту торгов превысил рубеж 3200 пунктов и обновил максимум с конца ноября.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3202,99 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1123,2 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подорожал на 13 копеек, до 89,85 рубля.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,9%), "Магнита" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), ВТБ (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Polymetal в IV квартале 2023 года снизил производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 441 тысячи унций золотого эквивалента, сообщила компания. Выручка снизилась на 16%, до $0,9 млрд. Снижение производства и выручки во многом объясняется высокой базой IV квартала 2022-го, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском. Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1,714 млн унций в золотом эквиваленте. Выручка за 2023 год выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро. Чистый долг Polymetal за год существенно не изменился и составил на конец 2023-го $2,38 млрд.

Polymetal ожидает, что производство на предприятиях Казахстана в 2024 году останется стабильным относительно 2023 года - на уровне 475 тысяч унций золотого эквивалента, сообщила компания.

АО "Полиметалл" - холдинговая компания для российских активов Polymetal - в свою очередь сообщило, что планирует произвести 38 тонн в золотом эквиваленте (свыше 1,2 млн унций), что также соответствует результату 2023 года. Таким образом, в общей сложности казахстанские и российские активы могут произвести 1,7 млн унций - на уровне прошлого года.

Ритейлер "О'Кей" (+1,4%) в IV квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 5,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2022 года, до 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам 2023 года выручка группы выросла на 2,8%, до 205,8 млрд рублей.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи сможет подняться выше отметки 3200 пунктов. Российский рынок готов выйти из затянувшегося боковика пробоем верхней его границы. Каких-либо значимых причин, которые могли бы помешать этому, на данный момент нет. На этом фоне уязвимо смотрятся, например, акции "Яндекса", которые сильно выросли в последнее время. Вероятно, инвесторы могут фиксировать прибыль в этих бумагах в пользу отстающих акций. В первую очередь это бумаги нефтегазового и финансовых секторов, полагает аналитик.

Сохраняется спрос на бумаги "Северстали" в преддверии публикации 2 февраля отчетности за II полугодие 2023 г. Также в ближайшие дни может стать известна рекомендация СД компании по дивидендам, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду утром настроения на глобальных рынках смешанные. Нефть немного корректируется после роста во вторник до $84 за баррель. Золото в качестве защитного актива не реагирует на усиление неопределенности. На российском фондовом рынке ожидается нейтральная динамика индексов.

Январь на российском рынке акций завершается на позитивной ноте, индекс МосБиржи вплотную подобрался к сопротивлению в области 3200 пунктов. Оптимистичные настроения подогреваются заявлениями Банка России о том, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции. МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах до 2,6% и до 1,1% соответственно.

В США во вторник обновил максимум индекс Dow Jones (+0,4%), но просели индикаторы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%).

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную на этом заседании, пишет MarketWatch.

Эксперты полагают, что Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость американской экономики. Так, количество открытых вакансий в США в декабре достигло максимума за три месяца, хотя аналитики прогнозировали снижение.

Индекс потребительского доверия в Штатах, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в январе увеличился до 114,8 пункта, максимума за два года.

Международный валютный фонд 30 января повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся ранее 1,5%, но ухудшил прогноз на 2025 год - до 1,7% с 1,8%.

Прогноз подъема мировой экономики на текущий год улучшен до 3,1% с 2,9%, на следующий - оставлен на уровне 3,2%. МВФ ожидает, что глобальная инфляция замедлится с 6,8% в 2023 году до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,9%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индекса четвертый месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $82,49 за баррель (+0,6% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3%, до $77,55 за баррель (+1,4% во вторник).

Срок биржевого обращения мартовских контрактов на Brent истекает в среду.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании, однако при этом подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США утверждал, что Иран причастен к поставкам оружия тем лицам, которые совершили нападение на базу. Тегеран, однако, отрицает свою вовлеченность и призывает Штаты использовать дипломатические методы для ослабления напряженности.

"Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остается самым очевидным, причем увеличивающимся, риском для нефтяного рынка, - говорится в обзоре аналитиков JPMorgan. - Хотя эскалации ситуации исключать нельзя, мы по-прежнему считаем ее маловероятной, поскольку у главных сторон конфликта есть мощные стимулы избегать прямой конфронтации и пока они действовали соответственно".