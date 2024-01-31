"Газпром" начал готовиться к проведению годового собрания акционеров

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" начало подготовку к проведению годового собрания акционеров. Совет директоров 1 февраля в заочной форме рассмотрит вопрос о проведении ГОСА и предложения к повестке дня, сообщил эмитент.

В предыдущие годы на этом заседании также утверждался список кандидатов в новый состав совета директоров, однако в 2023 году совет был избран сразу на три года.

Обычно на зимнем заседании повестка дня собрания состоит только из стандартных вопросов. На более поздних этапах, вплоть до мая, в нее могут добавляться вопросы внесения изменений в корпоративные документы.

"Газпром", как правило, проводит годовое собрание в последнюю пятницу июня. В этом году этот день приходится на 28 число; с 2020 года собрания проводились в заочной форме.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).