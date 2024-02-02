Акционеры "Газпрома" рассмотрят вопрос о дивидендах 28 июня

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" назначил годовое собрание на 28 июня, сообщила компания.

Список лиц, имеющих право на участие, будет составлен на конец операционного дня 3 июня.

Это соответствует корпоративной традиции ПАО выбирать для собрания последнюю пятницу июня.

С 2020 года собрания проводились в заочной форме.

Перечень вопросов, выносимых на утверждение, стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года и решение о выплате дивидендов. На более поздних этапах, вплоть до мая, в нее могут добавляться вопросы внесения изменений в корпоративные документы.

В предыдущие годы на заседании в эти дни также утверждался список кандидатов в новый состав совета директоров, однако в 2023 году совет был избран сразу на три года.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).