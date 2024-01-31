Morgan Stanley ожидает, что ИИ-сектор к 2027 г. сравняется по электропотреблению с Испанией

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сектор экономики, связанный с генеративным искусственным интеллектом, к 2027 году будет потреблять столько же электричества, сколько использовала вся Испания в 2022 году, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.

Спрос на электроэнергию в секторе в ближайшие четыре года будет расти среднегодовыми темпами в 70%, с 15 тераватт-часов в 2023 году до 224 ТВт.ч в 2027 году. Испанское энергопотребление в 2022 году составило порядка 230 ТВт.ч.

При этом эксперты банка ожидают, что большая часть электричества, требуемого ИИ-сектору, будет производиться из возобновляемых источников. Поэтому активное развитие технологий позитивно скажется на компаниях, работающих в сфере ВИЭ.