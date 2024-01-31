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Cigna продаст активы, включая сегмент Medicare, за $3,7 млрд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Cigna Corp., работающая в сфере медицинского страхования, договорилась о продаже компании Health Care Service Corp. (HCSC) бизнеса, связанного с национальной страховой программой Medicare, и дочерней CareAllies, обслуживающей организации здравоохранения, примерно за $3,7 млрд, говорится в пресс-релизе Cigna.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2025 года. Основная часть вырученных средств будет направлена на финансирование обратного выкупа акций.

При этом Evernorth Health Services - подразделение Cigna - продолжит в течение четырех лет обслуживать проданный сегмент Medicare.

"Мы по-прежнему считаем сферу Medicare привлекательным сегментом рынка здравоохранения, однако наши предприятия в этой области требуют последовательных инвестиций, внимания и выделения ресурсов, несопоставимых с их размером в рамках портфеля Cigna Group", - приводятся в пресс-релизе Cigna слова ее главы и председателя ее совета директоров Дэвида Кордани.

Акции Cigna дорожают на 0,5% на торгах в среду.

Cigna Medicare
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