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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Выпускаемые в РФ машины с 1 февраля должны быть не ниже экостандарта "Евро-3"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Упрощённые требования техрегламента в части оснащения автомобилей системами курсовой устойчивости (ESP) продолжат действовать в России до конца 2024 года, но с 1 февраля выпускаемые в стране машины должны соответствовать экостандарту не ниже "Евро-3", сообщила пресс-служба Минпромторга.

Регулятор ссылается на опубликованные в среду изменения, которые внесены в постановление правительства №855 о применении упрощённого техрегламента в автопроме. Принятые поправки будут способствовать приближению к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, отмечают в Минпромторге.

Министерство напоминает, что при сохраняющихся послаблениях по части систем ESP выпускаемые в стране автомобили с декабря прошлого года должны обязательно оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS). Требование об оснащении системами пассивной безопасности станет обязательным с 2025 года.

"Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта - для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории РФ, действие механизма оценки безопасности по постановлению №855 продлено до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка", - сообщают в Минпромторге.

Сертификация автомобилей тех брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, для эксплуатации на территории ЕАЭС и России с октября прошлого года осуществляется в рамках техрегламента о безопасности колёсных транспортных средств.

"С 1 февраля 2024 года это требование также будет распространяться на электромобили и гибридные автомобили брендов из дружественных стран", - отмечает Минпромторг.

Минпромторг
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