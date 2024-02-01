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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Кредиторы в РФ с 1 февраля начнут уведомлять должников о продаже долга

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кредиторы начнут уведомлять своих должников о переходе права требования долга к иному лицу (цессии) через пять дней после события.

С 1 февраля 2024 года вступают в силу положения федерального закона от 4 августа 2023 г № 467-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Кредиторы обязаны опубликовать уведомление о цессии в Федресурсе, при этом доступ к информации получит только тот должник, чей долг был продан.

Кроме этого, кредиторы должны уведомить должников о продаже долга и лично: по почте, через нотариуса или портал Госуслуг.

Закон меняет также сроки публикации в Федресурсе сообщений о привлечении коллектора, в законе он назван представителем кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Теперь кредитор должен опубликовать уведомление в течение пяти дней после привлечения представителя, ранее закон разрешал публикацию в течение 30 дней.

Требование уведомлять должников логично, так как "физическое лицо вправе знать, кто на текущий момент является кредитором, и кто будет с ним работать по вопросу урегулирования", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По предварительным оценкам НАПКА, по итогам 2024 года банки продадут 258 млрд руб. просроченных долгов. В 2023 году этот показатель был на уровне 250 млрд руб., в 2022-м - 209 млрд руб., в 2021 году - 189 млрд руб.

Федресурс
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