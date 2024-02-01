Российский рынок акций открылся умеренным ростом индексов РТС и МосБиржи

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций начались ростом рублевых цен blue chips, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок после намека Федрезерва США на длительный период неизменности высоких ставок из-за высокой инфляции; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,1-0,2%, лидируют бумаги ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3221,25 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1126,43 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар подорожал на 1 копейку до 90,03 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,1%), "Газпрома" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Татнефти" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "Яндекса" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3200-3235 пунктов. Не исключено, что из-за снижения цен на нефть индекс может вновь опуститься к нижней границе данного диапазона. При этом уход под отметку 3200 пунктов пока маловероятен. Предпочтение можно отдавать внутренним секторам, в первую очередь финансам и бумагам ГК "Самолет" (девелопер 2 февраля опубликует отчет за IV квартал), считает аналитик.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", настроения мировых инвесторов несколько охладили комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла о низкой вероятности снижения ставки на заседании в марте.

В четверг на "Московской бирже" начнутся торги акциями МКПАО "ЮМГ" ("Европейский медицинский центр") после редомициляции в САР на острове Октябрьский. Переезд эмитента в российский контур может позволить компании вернуться к выплате дивидендов, что может оказать поддержку бумагам компании.

В США в среду индексы акций снизились на 0,8-2,2% во главе с Nasdaq после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 (-1,6%) падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени.

Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок". "Мы не готовы" разрабатывать детали плана по сокращению ставок, сказал он.

Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

По итогам январского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,2%).

Jibun Bank подтвердил январское значение рассчитываемого им индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии на уровне 48 пунктов. Таким образом, индикатор поднялся с достигнутого в декабре десятимесячного минимума в 47,9 пункта, но находится ниже отделяющей рост активности в секторе от ее снижения отметки в 50 пунктов уже восьмой месяц подряд.

PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в январе неожиданно остался на декабрьской отметке в 50,8 пункта. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение индикатора до 50,6 пункта. Активность в отрасли растет третий месяц подряд.

По предварительным данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ее экспорт в январе подскочил на 18% в годовом выражении, до $54,8 млрд, после подъема на пересмотренные 5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста в этом месяце на 17,8%, отмечает Trading Economics.

Импорт в январе снизился 11-й месяц подряд - на минимальные с марта 2023 года 7,8%, составив $54,39 млрд. Эксперты прогнозировали сокращение на 7,6%. Месяцем ранее показатель упал на 10,8%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после падения накануне на данных о росте запасов в США.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,02% до $80,52 за баррель (-2,4% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,01% до $75,83 за баррель (-2,5% в среду).

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

Доклад Министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.