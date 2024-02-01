"Русал" увеличил объем размещения бондов вдвое - до 1 млрд юаней

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК Русал" увеличило объем размещения облигаций серии БО-001Р-06 с не менее 500 млн до 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,20% годовых, ему соответствует доходность к погашению через 2,5 года на уровне 7,40% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 февраля с 11:00 до 15:00 по Москве. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых, купоны квартальные.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 7 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 6 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 14,6 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций почти на 9 млрд юаней.