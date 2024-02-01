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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Индекс ISM Manufacturing в США в январе вырос до максимума с октября 2022 г.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе подскочил до 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM).

Ранее сообщалось, что декабрьский индикатор составлял 47,4 пункта, и опрошенные Trading Economic аналитики в среднем ожидали снижения до 47 пунктов в январе.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 15 месяцев подряд, однако январское значение стало самым высоким с октября 2022 года.

Индикатор новых заказов вырос до 52,5 пункта с 47 пунктов, индикатор объемов производства - до 50,4 пункта с 49,9 пункта, индикатор цен производителей - до 52,9 пункта с 45,2 пункта.

В то же время подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в секторе, опустился до 47,1 пункта с 47,5 пункта месяцем ранее.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемого S&P Global, в январе подскочило до 50,7 пункта с 47,9 пункта в декабре, свидетельствуют опубликованные в четверг окончательные данные. Это максимум с сентября 2022 года. Предварительные данные указывали на более умеренный подъем индикатора, до 50,3 пункта.

США ISM Manufacturing
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