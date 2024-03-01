В США индекс ISM Manufacturing в феврале неожиданно снизился до 47,8 пункта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта, по данным Trading Economic.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже шестнадцать месяцев подряд.

Индикатор новых заказов снизился до 49,2 пункта с 52,5 пункта в январе, объемов производства - до 48,4 пункта с 50,4 пункта, цен производителей - до 52,5 пункта с 52,9 пункта.

Подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в промышленном секторе, уменьшился до 45,9 пункта против 47,1 пункта месяцем ранее.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в феврале выросло до 52,2 пункта по сравнению с 50,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в пятницу окончательные данные. Это максимальный уровень с июля 2022 года.

Предварительные данные указывали на более умеренный подъем индикатора - до 51,5 пункта.