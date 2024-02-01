Рубль в четверг снизился к основным валютам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях отсутствия ярких поддерживающих факторов.

Курс доллара США составил 90,47 руб./$1 в 19:00, что на 45 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,935 руб./EUR1, подорожав на 36 копеек. Это максимальная отметка с 16 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,95 копейки, до 93,83 руб. Курс китайского юаня увеличился на 6,5 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам четверга в условиях отсутствия новых поддерживающих факторов и завершения в начале недели налогового периода января. Кроме того, небольшое влияние на рубль может оказывать незначительное снижение объема продаж валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Так, с 15 по 31 января ЦБ продавал валюту объемом до 16,7 млрд рублей в день, а с 1 по 6 февраля объемы сократятся до 15,9 млрд рублей в день. Позднее будет опубликован график операций в рамках бюджетного правила на февраль.

Комментарии аналитиков

"Ключевые факторы постепенно усиливают давление на рубль. В первую очередь это вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитических и санкционных препятствий для поставки основных товаров российского экспорта за рубеж. К тому же цены на них остаются недостаточно высокими, в том числе из-за дисконта, связанного с геополитикой. Дополнительным негативом выступает постепенное восстановление импорта после традиционного для самого начала года сокращения. Кроме того, с учетом просадки экспорта необходим более низкий курс рубля для комфортного обеспечения возросших бюджетных расходов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль продолжает находиться под давлением локальных факторов, среди которых вероятное восстановление импорта после сезонного спада, слабая динамика роста на энергоресурсы, а также вероятная смена монетарной политики в текущем году. ЦБ уже не исключает снижения ставки, вероятно, уже во втором полугодии", - подчеркивает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Глобальные инвесторы продолжают анализировать результаты ФРС, которая сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что инфляция в США все еще остается высокой, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Пауэлл отметил, что Федрезерв готов удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного времени, если это потребуется. Слишком быстрое или слишком резкое ее снижение может обернуть вспять уже достигнутый прогресс в плане ослабления инфляции, что в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики для достижения целей ЦБ, отметил он.

Пауэлл добавил при этом, что затягивание со снижением стоимости заимствований может привести к неоправданному ослаблению экономической активности и занятости.

"Мы считаем, что базовая ставка, вероятно, находится на пике в этом цикле ужесточения ДКП, и если экономика будет развиваться в целом как ожидается, то вероятно, будет уместно" переходить к ее смягчению "в какой-то момент в этом году", отметил он.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных министерства труда. Стоимость рабочей силы увеличилась на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,5%, второго - на 1,6%, сообщает Trading Economics.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 224 тыс., что является максимальным уровнем с середины ноября. При этом эксперты в среднем ожидали снижения на 2 тыс.

Подъем цен на нефть продолжается вечером в четверг, котировки восстанавливаются после падения днем ранее, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Цены на нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросла на 0,5%, до $80,94 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,55%, до $76,25 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

Между тем в январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 февраля на 56,21 копейки, до 90,2299 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,6 копейки, до 97,4009 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 55,31 копейки по отношению к среде и составил 90,2267 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 55,69 копейки и составил 90,2569 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 307,094 млн, из которых $417,95 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $889,144 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 25,38 копейки, до 97,3315 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 29,38 копейки, до 97,4665 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR477,08 млн, из которых EUR155,289 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR321,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 января опустилась на 1 базисный пункт - до 16,0% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг на 2 базисных пункта - до 15,64% годовых, на три месяца - поднялась относительно среды на 1 базисный пункт, до 15,44% годовых, на шесть месяцев - прибавила 5 базисных пунктов и составила 13,95% годовых.