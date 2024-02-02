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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Рубль немного теряет относительно доллара и юаня на старте торгов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного растут на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль умеренно теряет в условиях отсутствия заметных поддерживающих факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6975 руб./$1 (+23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,65 коп. - до 12,5825 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается, не ощущая ярких позитивных факторов, которые могли бы его поддержать - нефтяные котировки чуть подрастают, мировые рынки капитала также показывают в основном позитивную динамику, однако эти факторы не являются фундаментальными для нацвалюты. Небольшое влияние на рубль может оказывать снижение объема продаж валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Так, с 15 по 31 января ЦБ продавал валюту объемом до 16,7 млрд рублей в день, а с 1 по 6 февраля объемы сократятся до 15,9 млрд рублей в день. Позднее будет опубликован график операций в рамках бюджетного правила на февраль.

Кроме того, постепенно восстанавливается импорт после традиционного для января сокращения, что также оказывает негативное влияние на рубль в условиях недостаточной экспортной выручки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,11 за баррель, что на 0,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,17 за баррель, что на 0,47% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций восстановился в четверг после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Инвесторы оценивали корпоративные новости и статистику, а также заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В среду завершилось очередное заседание ФРС, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок".

Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,78%, китайский CSI300 снижается на 0,71%, гонконгский Hang Seng растет на 0,75%, южнокорейский Kospi - на 2,44%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,55%.

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