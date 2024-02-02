Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой рублевых цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей накануне нефти (Brent торгуется в районе $79 за баррель) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС в первую минуту торгов изменились менее чем на 0,1%, при этом растут акции "Северстали" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3230,37 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1124,34 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 90,51 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,9%, до 1693,8 рубля), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "НЛМК" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), бумаги "РусГидро" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на акцию (доходность 13%),что оказалось выше ожиданий рынка.

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок растет четвертый день подряд, поэтому не исключено, что в конце недели произойдет коррекция в преддверии выходных. Также негатива добавляет откатившаяся нефть, что, впрочем, может быть компенсировано слабеющим рублем.

"На этом фоне сценарий снижения индекса к отметке 3200 пунктов остается актуальным, предпочтение отдаем акциям сталелитейщиков и ГК "Самолет"", - говорит аналитик.

С учетом того, что ожидания по дивидендным выплатам "Северстали" оправдались, интересно выглядят бумаги "ММК" и "НЛМК", которые отстали в росте. Обновили максимумы бумаги "Яндекса" в отсутствие новостей, но в дальнейшем потенциал роста выглядит ограниченным, отмечает Головинов.

Фондовые рынки США и Азии

В США в четверг индексы акций выросли на 1-1,3% во главе с Nasdaq на статистике и корпоративных новостях, рынок скорректировался после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий.

В среду завершилось очередное заседание ФРС США, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Глава ФРС Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок".

Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Однако шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных министерства труда. Стоимость рабочей силы увеличилась на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,5%, второго - на 1,6%, сообщает Trading Economics.

В Азии в пятницу индексы акций также растут, за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,9%).

Поддержку рынку акций Японии оказали сильные квартальные отчетности компаний. В то же время последние экономические данные были не слишком хорошими, и это усиливает уверенность инвесторов в том, что Банк Японии в ближайшее время не будет менять параметры денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе замедлились до 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,2% в предыдущий месяц, сообщило в пятницу статуправление. Это минимальный подъем с июня прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 2,9%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх после снижения накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $79,05 за баррель (+0,4% и -2,3% накануне), мартовская цена WTI - $74,1 за баррель (+0,4% и -2,7% в четверг).

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, стороны конфликта рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.