Дистрибьютора китайского BAIC в РФ возглавил работавший в Volkswagen топ-менеджер

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором российского дистрибьютора китайского автомобильного бренда BAIC (ООО "Баик Рус") с 1 февраля назначен Михаил Семенихин, более 20 лет работавший в структурах концерна Volkswagen.

Как сообщила пресс-служба BAIC, топ-менеджер будет отвечать за стратегию и продвижение бренда на российском рынке, развитие дилерской сети, продажи и послепродажное обслуживание.

"В 2023 году бренд BAIC вышел на рынок и сразу начал с производства на калининградском заводе "Автотор". Это сильный шаг, открывающий большой потенциал для развития. Я, в свою очередь, приложу все свои навыки и компетенции, чтобы BAIC занял достойное место на российском рынке, в умах и сердцах наших покупателей", - цитирует Семенихина пресс-служба марки.

Семенихин имеет 24-летний опыт в автоиндустрии, последние 18 лет он возглавлял подразделение Volkswagen, занимавшееся продажами и маркетингом коммерческих автомобилей в России и странах СНГ. В 1990-е годы работал на руководящих должностях в логистике, закупках и продажах Savva Group и Bosch-Siemens Hausgerate GmbH.

Линейка бренда BAIC в России сейчас состоит из пяти моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55 и BAIC X7, а также рамный внедорожник BAIC BJ40. Сборка всех моделей ведется на калининградском "Автоторе".