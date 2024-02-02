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Мосбиржа с 7 февраля запустит пять новых облигационных индексов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа 7 февраля начнет расчет пяти новых индикаторов долгового рынка на основе облигаций федерального займа (ОФЗ), замещающих облигаций, облигаций Сектора устойчивого развития и флоатеров, говорится в сообщении торговой площадки.

Индекс замещающих облигаций включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций. Он будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в рублях и в долларах.

Индекс флоатеров ОФЗ включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

Индекс облигаций Сектора устойчивого развития включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в Сектор устойчивого развития Мосбиржи.

Индекс облигаций с переменным купоном включает выпуски ОФЗ-ПК, а также выпуски корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым определяются с использованием RUONIA или ключевой ставки ЦБ.

Биржа в настоящее время рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: индексы акций, облигаций, государственного сектора, рынка пенсионных накоплений, товарные индексы и т.д.

Московская биржа МосБиржа
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