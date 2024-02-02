Baker Hughes увеличила квартальные дивиденды на 5%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU -Американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes Co. (SPB: BKR) увеличила квартальные дивиденды на 5% - до $0,21 с $0,20 на акцию класса "А".

Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 23 февраля. Закрытие реестра акционеров назначено на 13 февраля.

Котировки акций Baker Hughes выросли на 0,5% по итогам торгов в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании уменьшилась на 8,7% (до $28,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 28%.