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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Объем торгов Мосбиржи в январе вырос на 31% г/г до 107,9 трлн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года увеличился на 31,1% до 107,9 трлн рублей с 82,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с декабрем 2023 года объем торгов сократился на 22,7% со 139,6 трлн рублей.

Объемы торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2023 года.

Янв. 2024г. Дек. 2023г. Янв. 2023г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 21 21 21 0,0 % 0,0 %
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 4 503 6 606 2 542 -31,8 % 77,1 %
Рынок акций, ДР и паев 1 800 2 094 788 -14,0 % 128,5 %
Вторичные торги 1 800 2 082 788 -13,5 % 128,5 %
акции российских эмитентов 1 628 1 848 725 -11,9 % 124,7 %
паи и ETF 171 234 63 -26,6 % 171,4 %
Размещения/Выкуп 0 12 0 -100,0 %
Рынок облигаций 2 703 4 512 1 754 -40,1 % 54,1 %
Вторичные торги 607 1 223 387 -50,3 % 56,8 %
-ОФЗ/ОБР 309 666 160 -53,6 % 93,2 %
-прочие облигации 299 558 228 -46,4 % 31,2 %
Размещения 2 096 3 289 1 367 -36,3 % 53,3 %
-ОФЗ/ОБР 221 82 173 168,3 % 27,5 %
-прочие облигации - кроме однодневных 265 1 494 251 -82,3 % 5,4 %
-прочие облигации - однодневные 1 610 1 712 943 -6,0 % 70,8 %
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 69 327 85 433 59 327 -18,9 % 16,9 %
Операции РЕПО 54 253 69 051 37 536 -21,4 % 44,5 %
-РЕПО без ЦК 174 736 1 756 -76,4 % -90,1 %
-РЕПО с ЦК 30 767 36 653 20 549 -16,1 % 49,7 %
-РЕПО с ЦК с КСУ 19 426 26 088 10 341 -25,5 % 87,9 %
-РЕПО с СУО в НРД 3 886 5 574 4 890 -30,3 % -20,5 %
Депозиты и кредиты 15 074 16 382 21 791 -8,0 % -30,8 %
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 27 421 38 659 16 901 -29,1 % 62,2 %
Сделки спот 8 851 11 621 5 491 -23,8 % 61,2 %
Сделки своп и форварды 18 570 27 038 11 410 -31,3 % 62,8 %
СРОЧНЫЙ РЫНОК 6 568 8 808 3 497 -25,4 % 87,8 %
Фьючерсы 6 336 8 519 3 382 -25,6 % 87,4 %
Опционы 232 289 116 -19,8 % 99,9 %
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 49 65 14 -24,5 % 246,6 %
Рынок драгоценных металлов 41 57 12 -28,7 % 236,7 %
Рынок зерна и сахара 8 7 2 8,1 % 308,4 %
ВСЕГО 107 868 139 571 82 282 -22,7 % 31,1 %
МосБиржа
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