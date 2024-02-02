Объем торгов Мосбиржи в январе вырос на 31% г/г до 107,9 трлн рублей
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года увеличился на 31,1% до 107,9 трлн рублей с 82,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с декабрем 2023 года объем торгов сократился на 22,7% со 139,6 трлн рублей.
Объемы торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2023 года.
|Янв. 2024г.
|Дек. 2023г.
|Янв. 2023г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|21
|21
|21
|0,0 %
|0,0 %
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|4 503
|6 606
|2 542
|-31,8 %
|77,1 %
|Рынок акций, ДР и паев
|1 800
|2 094
|788
|-14,0 %
|128,5 %
|Вторичные торги
|1 800
|2 082
|788
|-13,5 %
|128,5 %
|акции российских эмитентов
|1 628
|1 848
|725
|-11,9 %
|124,7 %
|паи и ETF
|171
|234
|63
|-26,6 %
|171,4 %
|Размещения/Выкуп
|0
|12
|0
|-100,0 %
|Рынок облигаций
|2 703
|4 512
|1 754
|-40,1 %
|54,1 %
|Вторичные торги
|607
|1 223
|387
|-50,3 %
|56,8 %
|-ОФЗ/ОБР
|309
|666
|160
|-53,6 %
|93,2 %
|-прочие облигации
|299
|558
|228
|-46,4 %
|31,2 %
|Размещения
|2 096
|3 289
|1 367
|-36,3 %
|53,3 %
|-ОФЗ/ОБР
|221
|82
|173
|168,3 %
|27,5 %
|-прочие облигации - кроме однодневных
|265
|1 494
|251
|-82,3 %
|5,4 %
|-прочие облигации - однодневные
|1 610
|1 712
|943
|-6,0 %
|70,8 %
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|69 327
|85 433
|59 327
|-18,9 %
|16,9 %
|Операции РЕПО
|54 253
|69 051
|37 536
|-21,4 %
|44,5 %
|-РЕПО без ЦК
|174
|736
|1 756
|-76,4 %
|-90,1 %
|-РЕПО с ЦК
|30 767
|36 653
|20 549
|-16,1 %
|49,7 %
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|19 426
|26 088
|10 341
|-25,5 %
|87,9 %
|-РЕПО с СУО в НРД
|3 886
|5 574
|4 890
|-30,3 %
|-20,5 %
|Депозиты и кредиты
|15 074
|16 382
|21 791
|-8,0 %
|-30,8 %
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|27 421
|38 659
|16 901
|-29,1 %
|62,2 %
|Сделки спот
|8 851
|11 621
|5 491
|-23,8 %
|61,2 %
|Сделки своп и форварды
|18 570
|27 038
|11 410
|-31,3 %
|62,8 %
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|6 568
|8 808
|3 497
|-25,4 %
|87,8 %
|Фьючерсы
|6 336
|8 519
|3 382
|-25,6 %
|87,4 %
|Опционы
|232
|289
|116
|-19,8 %
|99,9 %
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|49
|65
|14
|-24,5 %
|246,6 %
|Рынок драгоценных металлов
|41
|57
|12
|-28,7 %
|236,7 %
|Рынок зерна и сахара
|8
|7
|2
|8,1 %
|308,4 %
|ВСЕГО
|107 868
|139 571
|82 282
|-22,7 %
|31,1 %