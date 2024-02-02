Объем торгов Мосбиржи в январе вырос на 31% г/г до 107,9 трлн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года увеличился на 31,1% до 107,9 трлн рублей с 82,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с декабрем 2023 года объем торгов сократился на 22,7% со 139,6 трлн рублей.

Объемы торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2024 года (в млрд руб.) и их динамика в сравнении с январем и декабрем 2023 года.