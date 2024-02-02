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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Panasonic увеличила чистую прибыль за 9 месяцев 2024 фингода в 2,5 раза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Японский производитель бытовой электроники и аккумуляторов для электромобилей Panasonic Corp. увеличил чистую прибыль за 9 месяцев 2024 финансового года в 2,5 раза, выручку – на 1,2%.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в апреле-декабре 2023 года составила 399,18 млрд иен ($2,7 млрд) по сравнению с 162,87 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до 170,96 иены с 69,76 иены годом ранее.

Операционная прибыль Panasonic за 9 месяцев фингода увеличилась на 37% до 320,26 млрд иен, выручка повысилась до 6,3 трлн иен с 6,22 трлн иен за аналогичный период предыдущего фингода.

Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в 2024 фингоду, который завершится в марте, составит 460 млрд иен, или 197,07 иены на акцию, что в 1,7 раза выше, чем в 2023 фингоду. Компания рассчитывает на рост годовой операционной прибыли до 400 млрд иен (+38,6%), выручки – до 8,4 трлн иен (+0,3%).

Акции Panasonic подорожали почти на 20% за последние 12 месяцев.

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