Индекс PMI сферы услуг РФ в январе немного снизился

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в январе 2024 года составил 55,8 пункта, слегка опустившись с декабрьского значения 56,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на резкий рост объемов производства российскими поставщиками услуг (который оказался вторым по темпам с августа 2023 года). Опрошенные компании связывали это с устойчивым ростом новых заказов и высоким потребительским спросом.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в январе составил 55,1 пункта по сравнению с 55,7 пункта в декабре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в обзоре, успешные маркетинговые кампании и дальнейшее улучшение условий спроса привели к росту деловой активности сектора. В январе было отмечено резкое повышение новых заказов, темпами, мало изменившимися с декабря.

Высокий спрос поддерживался не только внутренним рынком - новые экспортные заказы росли девятый месяц подряд. Темпы роста экспортных заказов при этом замедлились с декабря и стали самыми низкими с августа прошлого года на фоне сложных экономических условий на некоторых ключевых экспортных рынках.

Отпускные цены тем временем повышались довольно быстрыми темпами в начале 2024 года. Компании старались воспользоваться благоприятными условиями спроса и переложить более высокие затраты на клиентов. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми крутыми за три месяца. Рост производственных затрат был обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, поставщиков, а также повышением заработных плат сотрудников. Темпы инфляции издержек хоть и стали самыми медленными с июня 2023 года, в целом оставались высокими.

Поставщики услуг шестой месяц подряд увеличили штат сотрудников в январе, поскольку рост новых заказов оказывал давление на мощности. Темпы создания рабочих мест, несмотря на некоторое ослабление, в целом были устойчивыми.

В январе был зафиксирован рост объемов невыполненных работ, темпы были незначительными.

Деловая уверенность компаний относительно перспектив их деятельности укреплялась на фоне роста новых заказов. Оптимизм поддерживался ростом клиентской базы. Степень оптимизма стала самой сильной с апреля 2019 года.