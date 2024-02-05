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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Доллар слабо укрепляется к евро и фунту, стабилен к иене

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU -Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, стабилен в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Пара евро/доллар по данным на 9:25 мск торгуется на уровне $1,0783 по сравнению с $1,0788 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару составляет $1,2611 против $1,2633 по итогам предыдущих торгов.

В пятницу доллар прибавил 0,8% в паре с евро и 0,9% в паре с фунтом после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США, ослабивших ожидания трейдеров в отношении возможности снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс. Данные за декабрь были пересмотрены с повышением: число рабочих мест повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

В воскресенье председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в интервью CBS News, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки.

Уменьшение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", сказал Пауэлл.

Стоимость американской валюты в паре с иеной в понедельник составляет до 148,36 иены против 148,38 иены на закрытие предыдущей сессии.

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