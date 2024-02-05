ЦБ РФ сократил продажу валюты до 15,9 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продал валюту с расчетами 2 февраля на 15,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России продавал валюту в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продавал валюту на 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать на 15,9 млрд рублей в день.